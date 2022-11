Topambtenaar die onderzoek leidt naar Arib, heeft zelf geklaagd over de voormalige Kamervoorzitter Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 361 keer bekeken • bewaren

Topambtenaar Jorine Wolff die in opdracht van Kamervoorzitter Vera Bergkamp het onderzoek naar voormalige Kamervoorzitter Khadija Arib leidt, heeft zelf geklaagd over een ‘onveilige werksfeer’ die Arib zou hebben gecreëerd. Dat schrijft de Volkskrant. De onafhankelijkheid van het onderzoek staat hierdoor op het spel.

Onder meer twee anonieme brieven die Bergkamp eerder dit jaar ontving, zijn de aanleiding voor het onderzoek. Wolff zou als hoofd van de hr-afdeling van de Tweede Kamer op 14 september hebben bevestigd te herkennen wat in de brieven staat. Ook zouden de leden van het managementteam van de Tweede Kamer ‘een sociaal onveilige werksfeer’ hebben ervaren in de periode dat Arib Kamervoorzitter was.

Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit laat weten dat dit echt niet door de beugel kan. “Het is ongelooflijk belangrijk dat de opdrachtgever volledig onafhankelijk is. Dat betekent dat deze geen enkele mening heeft over of iets wel of niet is gebeurd.” Volgens Marcel Pheijffer, hoogleraar forensische accountancy aan Nyenrode Universiteit moet Wolff afstand doen als opdrachtgever van het onderzoek.

Wolff is aanspreekpunt van het bedrijfsrecherchebureau Hoffman dat in opdracht het onderzoek uitvoert. Haar onafhankelijkheid staat volgens Pheijffer onder druk. “Zij heeft immers zelf al de conclusie getrokken dat er sprake is van een sociaal onveilige werkomgeving. Zij heeft dan al haar eigen oordeel over de uitkomst van het onderzoek, nog voordat dat moet beginnen.” Volgens Van Eijbergen is Wolff niet onafhankelijk omdat ze zelf mede betrokken is.