Ongehoord Nederland cancelt Raisa Blommestijn Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2973 keer bekeken • bewaren

Ongehoord Nederland (ON!) heeft omroepboegbeeld Raisa Blommestijn buiten de deur gezet. Dat laat de inmiddels gewezen extremistische presentator weten via X. Daar schrijft ze dat ze maandag door ON!-voorzitter Arnold Karskens "op het matje" werd geroepen en voor de keuze is gesteld: of direct stoppen met Twitter (X) en het geven van haar "mening" op sociale media of vertrekken bij de omroep.

Verder schrijft ze:

Dit “aanbod” - wat niets minder is dan een poging tot censureren van mij en mijn accounts - staat volledig haaks op de waarden waarvan ik dacht dat deze ook door en bij Ongehoord Nederland verdedigd worden: vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Ik kan hier dan ook absoluut niet mee akkoord gaan. Als ik akkoord zou gaan, verkoop ik mijn ziel. Het zou voelen het alsof alles waar ik voor heb gevochten tijdens corona, op de Universiteit Leiden en in al mijn bijdragen aan het publieke debat voor niets is geweest. Voor mij is de strijd voor het vrije woord het allerbelangrijkst. Censuur is de doodsteek van een open en vrije samenleving.

Ook schrijft Blommestijn dat ze dacht dat Ongehoord Nederland en zij dezelfde waarden delen. Het lijkt haar dan ook koud op haar dak te vallen dat ze zelfs voor de omroep van extreemrechts Nederland te racistisch en extremistisch is.

Het is niet de eerste keer dat Blommestijn eerder dan ze zelf had gewild bij een werkgever moet vertrekken. In 2022 werd haar contract bij de Universiteit Leiden niet verlengd. Leids hoogleraar Wim Voermans noemde haar dat jaar een ‘schandvlek’ voor zijn universiteit en een ‘mislukking’. Behalve met stuitend racisme, hield Blommestijn zich bij ON! verder vooral bezig met het verspreiden van een keur aan absurde complottheorieën over onder meer de coronamaatregelen en overheidssamenzweringen.