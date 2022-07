Omzet van de Farmers Defence Force-webshop gaat rechtstreeks naar privérekening voorman Van den Oever

Op de site van FDF staat nergens vermeld dat het geld niet direct bij de stichting terechtkomt. Ook op de ontvangstbevestigingen en facturen prijkt alleen de naam van FDF. Alle betalingen gaan echter rechtstreeks naar de privéonderneming van Van den Oever. Zelf zegt hij dat voor deze constructie gekozen is omdat er niemand was om de boekhouding van de stichting te doen en hij die taak daarom maar via zijn eigen bedrijf op zich heeft genomen.

Ondanks dat FDF volgens Van den Oever in het driejarig bestaan zo’n drie ton aan omzet heeft gerealiseerd, blijft er volgens de voorman weinig winst over. In 2020 maakte Van den Oever nog 48.000 euro aan winst over naar FDF. Dit jaar, met meer boerenprotesten dan ooit, nog geen 2.000 euro. In 2021 slechts 4.000 euro. Dit ondanks dat op de producten die FDF verkoopt een behoorlijk grote marge zit.