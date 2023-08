Omwonenden ziekmakend Tata Steel willen schadevergoeding

Meer dan 1400 omwonenden van Tata Steel willen dat de staalfabriek hun een schadevergoeding betaalt vanwege alle overlast. “Tata Steel maakt winst dankzij gratis uitstoot, terwijl omwonenden op allerlei manieren kosten maken, last en schade ondervinden. Wij vinden dit onrechtvaardig en vinden dat Tata Steel als vervuiler deze kosten zou moeten betalen”, stelt Frisse Wind , de organisatie die opkomt voor de belangen van omwonenden.

De aanwezigheid van de staalfabriek heeft forse gevolgen voor de volksgezondheid. De NOS schrijft: “Bekend is dat de bevolking vaker last heeft van acute gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid dan elders in Nederland. Ook komen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor.”