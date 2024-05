Omwonenden Tata Steel slepen overheid voor de rechter vanwege gezondheidsschade

"Wij krijgen continu dezelfde langspeelplaat te horen: 'We kunnen niks doen'", zegt directeur Antoinette Verbrugge van Gezondheid op 1 tegen NU.nl . "Wij leven continu in acuut gevaar. Iedereen weet dat, ook al wordt het niet hardop uitgesproken door de overheid en Tata Steel."

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de gezondheid van omwonenden te lijden heeft onder het verstoken van miljoenen tonnen steenkool per jaar. Zo stelde het RIVM in september vorig jaar nog vast dat omwonenden van Tata Steel 2,5 maand korter leven dan andere Nederlanders. De kans op astma en longkanker is groter in de buurt van de staalfabriek. “De Staat verzaakt in alle opzichten haar zorgplicht”, aldus Verbrugge tegen NU.nl.