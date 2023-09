Omwonenden Tata Steel leven 2,5 maand korter

22 sep. 2023 - 13:34

De gemiddelde overlijdensleeftijd op dit moment is 72. Dat is het gemiddelde van mannen en vrouwen en dus gebaseerd op een geboortejaar rond 1952. Bron: https://www.vzinfo.nl/levensverwachting/leeftijd-en-geslacht#Trend-levensverwachting Dan is 2,5 maand verschil met de rest van Nederland ongeveer 0,3% lager. (Berekening 2,5/(72 x 12) x 100%) Het is inderdaad niet niks want dat is nul.

