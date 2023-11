Omtzigt wil nog niet onderhandelen met PVV vanwege zorgen over rechtsstaat

29 nov. 2023 - 17:28

Mooi dat Omtzigt al een voorzet doet en zelf de onderhandelingen in de ijskast zet. Er zal heel veel moeten gebeuren wil Geert zich aan de grondwet houden, de rechtstaat, nationale en internationale wetten die we ondertekent hebben. Niet economie en bedrijfsleven schade toe brengen door een Nexit te wensen. Waarvan hij zelf ook wel weet dat het niet haalbaar is. Geen andere liefhebbers. Alleen zijn achterban die vind dat links het land economisch naar de grond zal helpen. (Extreem) rechts zal meer schade berokken als men voor een Nexit zou stemmen. Maar dat zal men, met de gevolgen van Brexit blijven ontkennen. Links vind de grondwet en rechtstaat echter wel belangrijk voor iedere burger. De enige mogelijkheid om een meerderheidskabinet te vormen die zich wel aan de grondwet wil en kan houden is een midden kabinet. VVD-D66-GLPVDA-NSC. 4 partijen, 78 zetels. Met CDA en ChristenUnie (maar zonder NSC) ook een meerderheid (38) in de Eerste Kamer. Beter als de Comedy Capers. Als het te lang zou gaan duren, en Geert heeft al een glimp laten vallen (hij of een ander kabinet) dan kan dat sneller geregeld zijn. Want zoals Omtzigt zegt; Het land moet regeert worden. Liefst voor iedereen. Met inachtneming de grondwet, vrije nieuwsgaring en rechtstaat. Wat minder conservatief zijn. Water bij de wijn doen.

3 Reacties