Timmermans: grote zorgen over uithollen rechtsstaat onder PVV-kabinet

De fractie van GroenLinks-PvdA maakt zich “grote zorgen” over kabinetsdeelname van de PVV. “Een kabinet mag nooit bijdragen aan het normaliseren, legitimeren of faciliteren van ideeën die de rechtsstaat ondermijnen”, schrijft Frans Timmermans in een brief aan verkenner Ronald Plasterk.

De twee spraken elkaar woensdag. Timmermans herhaalde dat hij er niets voor voelt om met de PVV in een kabinet te stappen – een standpunt dat hij ook al voor de verkiezingen had. “Kiezers mogen van politici verwachten dat zij na de verkiezingen dezelfde standpunten uitdragen als ervoor”, aldus Timmermans. Daarmee onderscheidt de leider van Verenigd Links zich van Pieter Omtzigt, die voor de stembusgang niets zag in samenwerking met de PVV, maar al op de uitslagenavond als een blad aan de boom omdraaide.

Mocht er een kabinet-Haatprediker-I komen, dan zal Timmermans vanuit de Kamer oppositie gaan voeren. “Daarbij mogen kiezers erop rekenen dat GroenLinks-PvdA te allen tijde en onder alle omstandigheden de democratische rechtsstaat zal verdedigen als deze ter discussie wordt gesteld of aangevallen.”

Timmermans is niet onder de indruk van Geert Wilders’ pogingen van de laatste weken om zich ‘milder’ voor te doen. Het enige PVV-lid heeft laten weten dat hij zijn meest controversiële voorstellen voorlopig in de ijskast zet. “Ik weet niet hoe dat bij jullie thuis is, maar als je iets in de ijskast zet, dan zet je het erin om het goed te bewaren en om het er later weer uit te kunnen halen”, verklaarde Timmermans tegen journalisten.

Eerder op de dag schoof de wegens groepsbelediging veroordeelde racist Wilders aan bij Plasterk. De PVV-leider gaf te kennen dat hij met NSC, BBB en VVD om tafel wil. “Mijn voorkeur heeft een meerderheidskabinet, anderen willen misschien een minderheidskabinet. Ga met elkaar praten. Haal alle ballast van tafel, kijk of je programmatisch overeenstemming hebt en of je vertrouwen in elkaar hebt.”