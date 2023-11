Omtzigt noemt coalitie met GroenLinks-PvdA ‘lastig’, bestaanszekerheid blijkt bij NSC wassen neus Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 100 keer bekeken • bewaren

In een interview met De Telegraaf zegt Pieter Omtzigt dat een coalitie met GroenLinks-PvdA “op bepaalde zaken lastig” is. Hij noemt daarbij onder meer bestaanszekerheid. Eerder werd nog de suggestie gewekt dat Omtzigt en Timmermans elkaar juist op dat onderwerp zouden kunnen vinden. Dat blijkt nu niet meer het geval. Omtzigt hekelt de “grote belastingverhogingen van PvdA/GL”.

Ook ziet de NSC-leider niets in het linkse voorstel om het minimumloon te verhogen naar 16 euro per uur. Volgens Omtzigt is het huidige minimumloon “helemaal niet zo laag vergeleken met ons omringende landen”. Het minimumloon is nu 12,79 euro per uur (vanaf 21 jaar). De Commissie Sociaal Minimum stelde afgelopen zomer vast dat aan de onderkant iedereen te kort komt. Om de bestaanszekerheid van mensen met lage inkomens veilig te stellen, bepleitte de commissie daarom een verhoging van het minimumloon en de bijstand.

Omtzigt zegt in De Telegraaf dat hij ook grote verschillen ziet met GroenLinks-PvdA op de onderwerpen ‘migratie’ en ‘stikstof’. Eerder deze week zei hij dat Nederland de afgelopen jaren rechtser is geworden. Daarom filosofeerde de NSC-leider hardop over een kabinet met onder meer SGP en JA21.

De Volkskrant schrijft dat de zorgen bij GroenLinks-PvdA over de coalitievoorkeur van Omtzigt toenemen. “De aanvankelijke strategie om Omtzigt dicht tegen de borst te drukken en hem te benaderen als een bondgenoot in het streven naar nieuwe politiek, heeft niet het gewenste resultaat gebracht. Sterker nog, in debatten wekt Omtzigt inmiddels de indruk iets meer naar de rechterflank te kijken. De komende dagen zal Timmermans zichzelf meer gaan neerzetten als de straatvechter die niet bang is om de confrontatie met Omtzigt aan te gaan, is te horen in zijn entourage.”

In zijn nieuwsbrief Machtige Tijden fileert politiek commentator Tom-Jan Meeus (NRC) de wens van Omtzigt om op hoofdlijnen campagne te voeren. Die strategie leidt vooralsnog tot een “campagne van lucht, leegte en uitgestelde keuzes”, schrijft hij.