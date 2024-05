Omtzigt heeft een broertje dood aan transparantie nu hij zelf aan de macht is

Het is nog niet zo lang geleden dat Pieter Omtzigt op hoge toon een feitenrelaas én alle onderliggende stukken van het kabinet eiste als een bewindspersoon maar was vergeten om uit te checken met zijn OV-chipkaart. Maar nu Omtzigt zelf als politiek leider deel uitmaakt van een ultrarechtse coalitie is transparantie opeens een stuk minder belangrijk.