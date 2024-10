Omtzigt gijzelt NSC-fractie door niet terug te treden, maar schiet al in de stress door appje van journalist Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 440 keer bekeken • bewaren

Het kabinet zit in een crisis met vier coalitiepartijen die elkaar nauwelijks kunnen luchten. Of eigenlijk drie, want tussen de PVV en wormvormig aanhangsel BBB zit het wel snor. De grote brekebeen is NSC dat van meet af aan verdeeld leek te zijn over deelname aan een extreemrechts kabinet en nu zit ook politiek leider Pieter Omtzigt opnieuw ziek thuis. Uit een reportage van het AD blijkt dat een snelle terugkeer vermoedelijk kan worden uitgesloten.

Officieel is Pieter Omtzigt niet ziek. Een Kamerlid dat zich ziekmeldt is namelijk direct minimaal zestien weken uit de running zodat er een vervanger in de Kamer kan worden aangesteld. Daar lijkt Omtzigt vooralsnog geen trek in te hebben, ondanks dat een betrokkene rond de NSC-fractie laat optekenen: ‘Pieter zegt al eeuwen dat hij nooit hersteld is van zijn eerste burn-out’. Ook zou Omtzigt vanuit zijn woning in Enschede de touwtjes nog altijd stevig in handen proberen te houden.

Ondertussen wordt er druk aan zijn stoelpoten gezaagd, niet in de laatste plaats door de andere coalitiepartijen die NSC ervan beschuldigen het kabinetsbeleid te saboteren. Zo tweette PVV-leider Wilders eerder deze week nog dat NSC het kabinet ‘sloopt’ door ‘weg te duiken’ voor de door de PVV gefabuleerde asielcrisis. Een niet nader genoemde bron binnen de coalitie zegt tegen het AD dat onder plaatsvervangend fractievoorzitter Van Vroonhoven NSC ‘een totaal onbetrouwbare koers’ vaart.

Dat er in de Kamer een coalitiezetel leeg is en er dus bij stemmingen altijd een stem namens de coalitie ontbreekt, helpt ook niet. Voor zowel NSC als de verhoudingen binnen de coalitie zou het dus goed zijn als Omtzigt terugkeert. Maar volgens een woordvoerder schiet Omtzigt al in de stress als hij een appje krijgt van een journalist.