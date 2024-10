Coalitiepartijen openen aanval op NSC, Omtzigt liet gepensioneerden in de steek in crisisnacht

Als het kabinet valt, dan zullen de andere partijen er alles aan doen om NSC de schuld in de schoenen te schuiven. Dat valt op te maken uit twee publicaties van De Telegraaf en Nieuwsuur. De Telegraaf, die al vanaf het begin van de formatie vindt dat NSC niet (extreem)rechts genoeg is, schrijft op gezag van coalitiebronnen dat de partij van Pieter Omtzigt het ‘asieldossier saboteert’.

“In de coalitie klinken beschuldigingen aan het adres van NSC over sabotage op het asieldossier. Er wordt gesproken over pogingen om ’dingen prematuur kapot te maken’. „Als nieuwe asielinformatie zou worden gedeeld met NSC, wordt alles stuk gelekt.” Vooral minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) wordt door haar coalitiepartners met argusogen bekeken. (…) Dat Uitermark grote moeite heeft met de ’noodwetdiscussie’ wordt evenwel niet onder stoelen of banken gestoken. Ze zou er ’nog geharnaster’ in zitten dan haar partijleider Pieter Omtzigt, die de noodwet eigenlijk ook niet wil.”