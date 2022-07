Omikron-variant Centaurus in India al goed voor helft besmettingen Nieuws • Gisteren • leestijd 1 minuten • 17824 keer bekeken • bewaren

De nieuwe Omikron-variant BA.2.75, ook wel bekend als Centaurus, grijpt in een razend tempo om zich heen in India. De subvariant is inmiddels goed voor de helft van de geanalyseerde positieve testen in het land. Ook in andere landen duikt Centaurus vaker op.

BA.2.75 verschilt op veel plaatsen van andere Omikron-varianten. Zo heeft de nieuwe subvariant acht extra spike-eiwitmutaties in vergelijking met zijn voorganger BA.2. Als gevolg daarvan biedt een eerdere besmetting vermoedelijk minder bescherming tegen Centaurus. De kans is groot dat BA.2.75 ook buiten India voor een nieuwe coronagolf zal zorgen, bijvoorbeeld later deze zomer of in de herfst.