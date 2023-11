Ome Willem zet asielzoekerhatende VVD-geitenbreier op haar plek

Een aantal inwoners van Kijkduin kon het niet verkroppen dat een hotel in de badplaats is ingericht als noodopvang voor asielzoekers. Dat leide er zondagavond toe dat het hotel kortstondig werd bezet door agressieve racisten . Reden voor verkiezingswinnaar Geert Wilders om een bliksembezoek te brengen aan het hotel om niet de ontheemde asielzoekers, maar de racisten een hart onder de riem te steken. Voor zover iemand nog dacht dat het langstzittende Kamerlid inderdaad "milder" was geworden.

In de uitzending van Op1 van dinsdagavond wordt nagepraat over de situatie in Kijkduin. Dat gebeurt met onder andere het Kijkduiner VVD-raadslid Lotte van Basten Batenburg en Edwin Rutten die zelf op 1500 meter van het hotel woont. Waar Van Basten Batenburg alle begrip heeft voor de weerstand tegen de asielzoekers, heeft Rutten dat totaal niet. Hij vertelt dat hij door de vrieskou en vallende sneeuw naar de studio is gereden en blij is dat hotel, notabene buiten het seizoen, een nuttige bestemming heeft gevonden: “Ik ben blij dat deze mensen niet in Ter Apel in het gras liggen. Waar wind je je over op? Ik denk dat een vorm van barmhartigheid op zijn plek is.”