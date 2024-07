Ombudsman: PowNed schond journalistieke code door meisje uit haar kleren te praten met leugen over Taylor Swift Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 106 keer bekeken • bewaren

Abel Bijlsma, screenshot: Powned

Omroep PowNed heeft met de video over fans van Taylor Swift de Code Journalistiek Handelen geschonden. Dat is de conclusie van de ombudsman voor de publieke omroepen. De omroep publiceerde vorige week een video met de titel 'Gillende meisjes worden sletjes voor Taylor Swift'. Hierin spoorde presentator Abel Bijlsma fans aan om "gekke dingen" te doen in ruil voor een ontmoeting met de populaire zangeres.

Een fan liet op beeld haar borsten zien en een andere zoende een wildvreemde. De ontmoeting bleek echter helemaal niet plaats te vinden. Na hevige kritiek haalde PowNed het item offline en erkende de omroep "over het randje" te zijn gegaan.

Dat de verslaggever de geïnterviewden iets voorhield dat niet klopte, is volgens de ombudsman een overtreding van de journalistieke regels. In de journalistieke code staat namelijk dat omroepmedewerkers "met open vizier" moeten optreden en tegenover gesprekspartners "duidelijk moeten zijn over hun bedoelingen en de aard van de publicatie". Volgens de ombudsman was in de video van PowNed duidelijk sprake van misleiding. "De verslaggever was niet eerlijk over wat hij hier aan het doen was. Was hij wel eerlijk geweest, dan had hij beslist niet hetzelfde resultaat behaald."

De ombudsman ontving ruim driehonderd klachten over de video, zo meldt ANP, ook nadat het filmpje offline was gehaald. De makers zouden er op die manier "te makkelijk" mee wegkomen, aldus de ombudsman die meent dat het PowNed zou sieren "om uitgebreider te reflecteren op wat hier nu precies fout gegaan is en daar ook in het openbaar op terug te komen".

PowNed-omroepdirecteur Dominique Weesie zegt tegenover de ombudsman dat bij het maken van de video "vele fouten" zijn gemaakt. "Dit had nooit mogen gebeuren en heeft ook helemaal niets met journalistiek te maken. Het was niet alleen een smakeloos item, maar veel erger nog: totaal respectloos naar vrouwen in het algemeen", aldus Weesie.

Frederieke Leeflang, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, laat weten het "goed" te vinden dat de ombudsman "snel en grondig uitspraak heeft gedaan". "Het was respectloos naar vrouwen en past niet bij waar wij als publieke omroep voor moeten staan. Het is belangrijk dat het offline is gehaald, dat er maatregelen voor de toekomst worden genomen en dat er persoonlijke excuses worden gemaakt."