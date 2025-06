OM vervolgt treitervlogger Jan Roos voor oproepen tot geweld tegen journalisten

Treitervlogger Jan Roos, die zich ooit tooide in nazi-kostuum en met een kapmes achter kinderen aanging, moet zich binnenkort verantwoorden voor de politierechter in Leeuwarden. Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft besloten hem te vervolgen voor opruiing . De exacte datum van de rechtszitting staat nog niet vast.

De vervolging vindt zijn oorsprong in uitspraken die Roos deed op zijn YouTube-programma Roddelpraat. Daar riep Roos op tot gewelddadige acties en deed hij concrete suggesties over hoe om te gaan met journalisten tijdens het Sunneklaasfeest op Ameland. Het OM kondigde al in november aan een strafrechtelijk onderzoek te starten naar deze uitlatingen.