OM start onderzoek naar neofascistisch Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FvD)

12 dec. 2022 - 16:56

Punt met fascisme, is dat fascisten zichzelf altijd graag fascisten noemen Net als dat communisten zich communistisch noemen. Fascisme is revolutionaire en totalitair. FVD is niet revolutionair en wilt niet de democratie afschaffen. Dus ze zijn niet fascistisch. Deze actie van van Houwelingen was voornamelijk heel dom en sloeg nergens op.