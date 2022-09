D66 wil dat dreig-Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FvD) wordt geschorst

Fractievoorzitter Jan Paternotte van D66 diende de klacht in bij het College van onderzoek integriteit. Volgens hem heeft Van Houwelingen met zijn tweet de gedragscode geschonden die voorschrijft dat Kamerleden zich moeten onthouden van gedrag dat ‘het gezag of de waardigheid van de Kamer in ernstige mate’ aantast.

Volgens D66 is het van groot belang dat de dreigementen van met name Forum voor Democratie richting andere politici niet onbestraft blijft. Zo wordt partijleider Sigrid Kaag veelvuldig bedreigd vanuit extreemrechtse en complotdenkershoek, iets wat toeneemt iedere keer dat Forum de aanval op haar opent. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma werd met de dood bedreigd nadat Van Houwelingen in een debat tegen hem zei: ‘Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.’