OM: Racistische uitspraken Mona Keijzer 'in beginsel strafbaar', wordt niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aangiftes tegen minister BBB-minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting) om groepsbelediging geseponeerd. Een groep van zestien personen deed aangifte nadat Keijzer, toen nog Kamerlid voor de BBB, op 17 mei in het programma Sophie & Jeroen onder meer had gezegd dat "Jodenhaat bijna onderdeel is van de islamitische cultuur". Volgens het OM zijn de uitspraken in beginsel weliswaar strafbaar, maar is een vervolging van de politicus Keijzer in dit geval "in strijd met de vrijheid van meningsuiting".