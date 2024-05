Arnon Grunberg: Schaamteloze racist Mona Keijzer 'bedrijft symboolpolitiek over de ruggen van zes miljoen vermoorde joden'

Vrijdag zat BBB-Kamerlid Mona Keijzer aan tafel bij Sophie en Jeroen om te praten over het extreemrechtse hoofdlijnenakkoord. In dat plan staat onder meer dat er strengere eisen moeten worden gesteld aan integratie. Niet alleen verlangen de coalitiepartijen dat inburgeraars Nederlands spreken, maar ook dat ze verplicht kennis opdoen over de Holocaust.