OM: politie met taser speelde rol bij overlijden Rotterdamse fietser

De 32-jarige man reed volgens ooggetuigen op een fiets en was verward. De politie besloot hem te overmeesteren met een taser. Het stroomstootwapen is zeer omstreden. Al voor de invoering waarschuwde Amnesty dat agenten de risico’s van het gebruik ervan onderschatten. Zo is de taser bedoeld als alternatief voor het pistool, maar wordt het wapen in de praktijk veel vaker gebruikt. Vorige maand overleed in Australië een 95-jarige demente vrouw nadat ze werd getaserd door de politie.