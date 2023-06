Fietser overleden na arrestatie met omstreden stroomstootwapen • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 73 keer bekeken • bewaren

Een 32-jarige man is vrijdagavond overleden nadat de politie bij zijn arrestatie een stroomstootwapen had gebruikt. De rijksrecherche onderzoekt of het gebruik van die taser (mede) tot de dood van de man heeft geleid, meldt Rijnmond.

“Agenten kregen rond 23:15 uur een melding van een persoon die in verwarde toestand op een voertuig was gesprongen. Volgens getuigen zou hij op een fiets zijn geweest en was hij op een tegemoetkomende auto ingereden. Na een korte achtervolging werd de verdachte met een stroomstootwapen overmeesterd. Snel daarna werd de aangehouden man onwel. Agenten en andere hulpdiensten begonnen direct met reanimeren. Daarna werd hij meegenomen naar het ziekenhuis waar de 32-jarige man overleed.”

Voor de ingebruikname van tasers waarschuwde Amnesty al dat de politie de risico’s van het stroomstootwapen onderschat. “Het inzetten van dit wapen kan de gezondheid en de levens van mensen in gevaar brengen”, aldus de mensenrechtenorganisatie. Amnesty pleitte er om die reden voor om het stroomstootwapen niet op te nemen in de standaarduitrusting van agenten en andere wetshandhavers.

Het idee achter het gebruik van de taser is dat agenten zo “in heftige geweldsituaties erger kunnen voorkomen” – een alternatief voor het pistool dus. In de praktijk gebruiken agenten het stroomstootwapen veel vaker, zo bleek al bij de eerste testen. “De taser werd vaak ingezet en ook in situaties waarin agenten nooit naar een dienstwapen zouden grijpen, zoals bij een geboeide verdachte of bij iemand die na een verkeersovertreding wegrent”, aldus Gerbrig Klos van Amnesty in 2019.