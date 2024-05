OM eist 200 uur werkstraf voor FvD-neofascist Gideon van Meijeren wegens opruiing

Het gaat om twee gevallen van opruiing. Rechtsextremist Van Meijeren suggereerde in een toespraak tegenover boze boeren dat geweld tegen de overheid "geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk" is. In een interview met een Vlaams extreemrechts complotdenkerssite zei hij later te hopen "op een revolutionaire beweging die zich heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging en die bij wijze van spreken zou optrekken naar het parlement". Volgens de officier van justitie is daarmee "een strafrechtelijke grens overschreden."