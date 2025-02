Oligarch Jeff Bezos neemt opiniepagina Washington Post over en knikkert afwijkende meningen eruit

Multimiljardair Jeff Bezos die bij Amazon medewerkers tegen een hongerloon onder mensonterende omstandigheden laat werken, heeft zijn greep verstevigd op zijn hobbyproject The Washington Post. Bezos heeft laten weten dat de opiniepagina dagelijks stukken zullen bevatten die “vrije markten en persoonlijke vrijheden” verdedigen. Opiniestukken die tegen deze principes ingaan, worden niet gepubliceerd , aldus Bezos. De chef van de opinieredactie, David Shipley, is na deze ingreep van de Amazon-eigenaar opgestapt bij de krant.

Volgens Bezos zijn opiniepagina’s in kranten die tegengestelde meningen behandelen achterhaald, daarvoor kunnen mensen volgens hem terecht op sociale media. “Ik ben ervan overtuigd dat vrije markten en persoonlijke vrijheden goed zijn voor Amerika. Ik vind ook dat deze meningen nu onderbelicht zijn op de marktplaats van ideeën en in opiniestukken.”

Bezos is een van de miljardairs die zichzelf bij Trump hebben binnen geslijmd om zo hun fortuin te kunnen zien groeien. Tijdens de eerste termijn van Trump veranderde The Washington Post de slogan nog naar Democracy dies in darkness (Democratie sterft in het duister), maar heeft die in aanloop naar de huidige termijn van Trump weer laten vallen. Ook verbood Bezos tijdens de verkiezingen de hoofdredactie stelling te nemen, zodat er geen voorkeur voor Kamala Harris kon worden uitgesproken. Tijdens de inauguratie van Trump zat Bezos op de eerste rij, samen met onder meer Mark Zuckerberg (Meta) en Elon Musk die inmiddels schaduwpresident is.