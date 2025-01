Honderden Washington Post-medewerkers slaan alarm: Jeff Bezos stuurt krant antidemocratische richting op Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 736 keer bekeken • bewaren

Ruim vierhonderd medewerkers van de Amerikaanse krant The Washington Post hebben een brandbrief gestuurd naar eigenaar Jeff Bezos. Volgens hen drijft de miljardair, tevens eigenaar van Amazon, de krant de verkeerde kant op door zich te binden aan de extreemrechtse machtswellusteling Donald Trump. De medewerkers luiden hun noodkreet nadat meerdere vooraanstaande Post-medewerkers vanwege die koers opstapten.

In de brief, die in handen is van CNN, staat:

“We zijn diep geschokt door recente leiderschapsbeslissingen die ertoe hebben geleid dat lezers de integriteit van deze instelling in twijfel hebben getrokken, die heeft gebroken met een traditie van transparantie, en die ertoe hebben geleid dat enkele van onze meest vooraanstaande collega’s zijn vertrokken, terwijl er nog meer vertrekken op handen zijn.”

Hoewel Bezos eigenaar is van de krant, ligt de dagelijkse leiding in handen van uitgever en CEO William Lewis. Die werd iets meer dan een jaar geleden door Bezos zelf aangesteld. De krant, die ten tijde van het eerste presidentschap de leus Democracy dies in darkness aannam, liet prompt weten weer afstand te doen van die slogan. In aanloop naar de verkiezingen besloot The Post om geen eindredactionele opinie te plaatsen over de presidentskandidaten, iets wat tot voorheen wel altijd gebeurde. Bezos zelf was ondertussen druk bezig in het gevlei te komen bij Trump, en doneerde zowel aan diens campagnekas als aan de inauguratie van aanstaande maandag.

In de brief wordt ook de beslissing aangehaald om een voorgenomen steunbetuiging van de redactie aan presidentskandidaat Kamala Harris te blokkeren. Hoewel dat volgens de briefschrijvers “het voorrecht van de eigenaar is”, leidde dat er wel toe dat honderdduizenden Post-abonnees hun abonnement opzegden uit protest.

Een van de journalisten die The Post al de rug toekeerde, is de gelauwerde columnist Jennifer Rubin. In een blogpost daarover schreef zij begin deze week:

Miljardaireigenaren van grote mediakanalen hebben de loyaliteit van hun publiek verraden en de heilige missie van de journalistiek gesaboteerd: het verdedigen, beschermen en bevorderen van democratie. De miljardaireigenaar en het aangeworven management van The Washington Post behoren tot de overtreders. Ze hebben de waarden ondermijnd die centraal staan ​​in de missie van The Post en die van alle journalistiek: integriteit, moed en onafhankelijkheid.