Oekraïne: tegenoffensief is begonnen

Oekraïne is maandag begonnen met zijn tegenoffensief. Het land hoopt daarbij door de Russen bezette gebieden terug te veroveren. Dat heeft de Oekraïense publieke omroep bekendgemaakt. “Vandaag zijn we aanvallen in verschillende richtingen begonnen, waaronder in de regio-Cherson”, aldus de omroep.