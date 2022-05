Oekraïense president Zelensky wil terecht het Israëlische model volgen Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 563 keer bekeken • bewaren

Elad Zigler Directeur StandWithUs Nederland

© foto: President of Ukraine

AntiIsraël activisten kijken met grote jaloezie naar hoeveel steun het Oekraïne van Zelensky geniet in de Westerse wereld. Hadden de Palestijnen maar zoveel ideologische en praktische steun als Oekraïne, hoor je hen denken. Tijd om een beetje mee te liften op het pro-Oekraïense sentiment. How can we make this about Palestine?

Er zijn alleen een aantal obstakels: Zelensky is een Jood met liefde voor Israël, veel Oekraïners zien in Israël een lichtend voorbeeld en veel Palestijnen wapperen vrolijk met de Russische vlag. Als je wat nauwkeuriger kijkt naar het conflict tussen Rusland en Oekraïne, wordt steeds duidelijker hoe krom de vergelijking is. Robert Soeterik van het Palestina Komitee lost die problemen met een aantal erg krappe bochten en scherpe statements zonder onderbouwing vakkundig op.

Natuurlijk zijn er overeenkomsten te vinden tussen de situatie in Oekraïne en die van Israël. Het hangt er een beetje vanaf welke je wilt uitlichten. Neem de overeenkomst tussen Palestijnse terroristen en Russische soldaten. Hamas weet dat Israël er alles aan doet om burgerslachtoffers te vermijden en met die gedachte vuren ze raketten af vanuit en slaan ze wapens op in Palestijnse civiele gebieden, wat op zichzelf een oorlogsmisdaad is. Waar Oekraïne juist zijn burgers uit de vuurlinie probeert te evacueren, brengen terroristen in Gaza actief zoveel mogelijk van hun eigen Palestijnse burgers in gevaar. Daarnaast schiet Hamas & Co barrages ongeleide projectielen af op Israëlische steden en dorpen en prijzen zij de daders van de recente terroristische aanslagen op Israëlische burgers. Gesneuvelde terroristen worden als ‘martelaren’ op het schild gehesen. Elke moord op een Israëli wordt in Palestijnse steden gevierd met baklava op straat.

Deze martelaren kun je vergelijken met de Russische soldaten die een medaille van Poetin opgespeld kregen. Deze soldaten begingen de vreselijkste oorlogsmisdaden, bijvoorbeeld in Boetsja of Boradjanka. Zij werden door Poetin eervol onderscheiden voor hun ‘heldendaden’. Ondertussen krijgen de duizenden Palestijnse terroristen die in Israëlische gevangenissen zitten een uitkering van de Palestijnse Autoriteit, die hoger is naarmate zij meer Israëliërs hebben verwond of vermoord.

Helaas is de Oekraïneoorlog bij lange na niet vergelijkbaar met het Israëlisch-Palestijns conflict. Sinds februari dit jaar zijn er meer burgerdoden gevallen in Oekraïne dan in de laatste vijftien jaar van het Israëlisch-Palestijns conflict. Waar de Soeteriks van deze wereld bij elke rakettenregen van Hamas hardop lijken te klagen dat er niet genoeg Israëli’s doodgaan om een effectieve respons te rechtvaardigen, is het nu ook goed om hen op de relatieve proporties van de twee conflicten te wijzen.

Daarnaast is, in tegenstelling tot Soeteriks overtuiging, voor Israël, net als Oekraïne, wel degelijk een ‘totale vernietiging aanstaande’. Israël is sinds haar oprichting een strijd aan het voeren om te overleven. Eerst tegen alle Arabische buurlanden, inmiddels vooral tegen het Iraanse regime en de terreurorganisaties die zij bewapenen, trainen en financieren, zoals Hamas en Hezbollah. Het onbeargumenteerd bagatelliseren van deze realiteit door anti-Israëlactivisten is dan ook kenmerkend voor hen in hun kruistocht om Israëls bestaansrecht en existentiële strijd te delegitimeren, zodoende terrorisme te rechtvaardigen.

Maar, de Oekraïense president identificeert zich met deze Israëlische overlevingsgeschiedenis, omdat de grote autocratische buur het bestaansrecht van Oekraïne als zelfstandig land ontkent en zelfs actief bevecht. Israël heeft sinds zijn oprichting grote stappen gezet in het veiligstellen van haar bestaan en Zelensky is meestal erg duidelijk, nu ook: na de oorlog wil hij het Israëlische model volgen. Een modern, Westers georiënteerd land, dat geopolitiek wakker is, met veiligheid voor haar bevolking op nummer één.

Oekraïne heeft op haar beurt niet meerdere keren geprobeerd Rusland te vernietigen. Wanneer schoot er ooit een Oekraïense terrorist een bar in Moskou overhoop? En zou Zelensky hem vervolgens een maandelijkse premie per slachtoffer betalen, als hij het overleeft? Zouden Nederlandse fans over elkaar heen vallen om zo'n actie te proberen te verdedigen en rechtvaardigen?

Zelensky zei onlangs dat vrijheid beter bewapend moet worden dan tirannie. Dit geldt evenzeer voor Oekraïne dat zijn bestaan verdedigt tegen Russische agressie als voor Israël dat zijn bestaan verdedigt tegen het Iraanse regime, Hamas, Hezbollah en anderen. Dit zijn krachten van tirannie die zowel Israëliërs als Palestijnen schaden, en we zouden tegen hen net zo verenigd moeten zijn als tegen Poetin.