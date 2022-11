Ochtendshow op NPO Radio 2 zwijgt omstreden WK Qatar dood

Wie zich ook kapot schaamt dat het WK voetbal wordt gespeeld in een land als Qatar dat op zo’n grove wijze de mensenrechten schendt, kan de komende periode met een gerust hart afstemmen op de Ochtendshow op NPO Radio 2. Daar zal met geen woord over het omstreden wereldkampioenschap worden gerept. Presentatoren Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte hebben laten weten het toernooi volkomen dood te zwijgen.

De druppel voor het tweetal zijn de uitspraken van WK-ambassadeur Khalid Salman, oud-international voor Qatar. Die noemde in een Duitse documentaire homoseksualiteit een vorm van hersenbeschadiging . In de uitzending van woensdagochtend zei presentator Roodbeen al niet verrast te zijn, “maar het stapelt zich op. Ik neig er steeds meer naar het hele WK links te laten liggen.’

Nadat in de loop van de uitzending meer en meer luisteraars lieten weten dat toe te juichen, nam het tweetal de beslissing om het in zijn geheel niet over het WK te hebben. Ook zei Roodbeen dat het beter is om Nederland een statement af te geven, dan in Qatar, iets wat de KNVB steevast volhoudt te doen zonder dat de bond duidelijk maakt hoe dat er dan uitziet.