Woede in Qatar over Franse cartoon, boosheid in andere landen over Qatarese homofobie Nieuws • Vandaag

In Qatar is met afschuw gereageerd op een cartoon in het Franse blad Le Canard Enchaîné, een beroemde uitgave die satire combineert met onderzoeksjournalistiek van hoge kwaliteit. In het oktobernummer van het blad staat een cartoon die nu kennelijk ook de Golfstaat heeft bereikt. Te zien is een team van agressieve types gehuld in het voetbalshirt van Qatar. Ze zijn bewapend, een van hen draagt zelfs een bomgordel. De tekening is onderdeel van een special over het omstreden WK voetbal.

Qatari zien de tekening als de zoveelste karikatuur waarbij Arabieren of moslims worden afgebeeld als terroristen. "Je kunt je niet voorstellen hoe groot de verborgen Franse haat, minachting en belediging jegens Qatar, zijn volk, zijn regering en zijn symbolen is. Ik vraag me af waarom de Qatarese ambassadeur nog steeds in Parijs is?" twittert een van hen.

De Qatarese vicepremier Hamad Al-Kawari laat zich wat diplomatieker uit en noemt de Fransen 'onsportief'. "Satire is welkom maar Le Canard Enchaîné zoekt toevlucht tot leugens, haat en wrok om Qatar aan te vallen en te denigreren", twittert hij in het Frans.

De kwestie ligt extra gevoelig omdat islamistische terroristen in 2015 de redactie van het satirisch blad Charlie Hebdo uitmoordden na publicatie van een spotprent die de profeet Mohammed verbeeldde.

Ondertussen heeft de WK Ambassadeur van Qatar op de Duitse tv-zender ZDF verklaard dat homoseksualiteit een "geestelijke afwijking" is. Bezoekers zullen zich volgens de vrijuit sprekende oud-international aan de regels van het land moeten houden. Een pr-medewerker van Qatar onderbrak het interview vrijwel meteen.

De Qatarese emir Tamim bin Hamad al-Thani had op 21 september nog verklaard dat alle supporters “zonder discriminatie” welkom zouden zijn tijdens het WK voetbal. Die boodschap leek toen bedoeld om de voetballiefhebbers uit de lgbtqi+-gemeenschap gerust te stellen. Homoseksualiteit is namelijk verboden in de Golfstaat. Maar de organisatoren van het WK voetbal hebben al meermaals benadrukt dat koppels van hetzelfde geslacht geen problemen zullen ondervinden tijdens het toernooi.

De Nederlands-Britse verdedigster Lotte Wubben-Moy, die deel uitmaakt van het Engelse nationale team, voegt zich ondertussen bij de groeiende groep die het WK als kijker boycotten. In The Guardian zegt ze de Engelse mannen te steunen maar niet te zullen kijken naar de wedstrijden. "Als Engels team koesteren we krachtige waarden en die zijn niet te vinden in Qatar."