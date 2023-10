Nummer 13 BBB trekt zich terug van kandidatenlijst na opduiken intimiderende nazi-tweets

Jasper Rekers, nummer 13 op de lijst van BBB voor de Tweede Kamer en daarmee volgens de peilingen kanshebber voor een parlementszetel, heeft zich per direct teruggetrokken. Persbureau ANP confronteerde Rekers met tweets die hij in de coronaperiode heeft verstuurd aan politici vanaf een anoniem Twitter-account. Die blijken grof beledigend en intimiderend. Zo vergeleek hij minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge met nazi-oorlogsmisdadigers en vroeg hem of hij al een "enkeltje Neurenberg" had geboekt. Premier Rutte betitelde hij als NSB'er omdat hij bondskanselier Olaf Scholz succes wenste en andere politici schold hij uit voor "kindermishandelaar", "pharmahoer" en "van nicht tot nazibitch", schrijft de NOS . De Vlaamse viroloog Marc van Ranst vergeleek Rekers met nazi-kopstuk Joseph Goebbels en de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux. Aan oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers schreef hij: „Op naar de hel, Gert-Jan, via Neurenberg.”

Rekers liet aan de BBB weten dat de tweets uit een ‘donkere periode in zijn leven’ komen. „Ik maakte mij ernstige zorgen over de ontwikkelingen in de maatschappij en dat had effect op mijn gemoedstoestand.” De BBB zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de scheldpartijen, is ‘erg geschrokken’ van de inhoud van de tweets en neemt er afstand van. „Wat voor ons ook zwaar weegt is dat Jasper ons niet over deze Tweets heeft geïnformeerd. We respecteren dan ook het onvermijdelijke besluit van Jasper om zijn eventuele plek in de Tweede Kamer niet in te gaan nemen en we wensen hem alle goeds voor de toekomst.”