Nu Nederland steeds onveiliger wordt voor journalisten grijpen media naar nieuwe methodes

Iedereen weet dat het allemaal steeds erger wordt maar de vraag is wat doe je er aan? Mediavernieuwer en vox pop-expert Roel Maalderink toont in zijn programma Plakshot een nieuwe werkwijze van de media. Steden en andere broedplaatsen van agressie wemelen inmiddels van dit soort verslaggevers. Niemand heeft die nog opgemerkt en dat laat wel zien hoe effectief de nieuwe methode is. En veilig natuurlijk.