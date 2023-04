Nu moet het monsterverbond van links en rechts Rutte in de Eerste Kamer gaan aanpakken Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 183 keer bekeken • bewaren

Het verenigd optreden van bijna de gehele oppositie heeft de Kamerleden van de coalitie peentjes laten zweten bij het verdedigen van wat niet verdedigd kon worden. Het was uiteindelijk niet genoeg. In het parlement telt al lang niet meer de kracht van het argument maar de macht van het getal. Als premier Rutte naakt op zijn handen door vak K loopt, krijgt hij nog het vertrouwen van de voor hun baantjes van hem afhankelijke meerderheid. Daar hoeft niemand aan te twijfelen.

Het is dan ook tijd voor de volgende stap, het bestendigen van de samenwerking tussen de linkse en de rechtse oppositie met als enig doel het ten val brengen van het kabinet Rutte IV.

Er ligt een voorbeeld uit het verleden. In België verenigden zich de katholieken en de liberalen tegen het bewind van koning Willem I. Dr. August Cuypers , onze leraar geschiedenis op het Sint Franciscus College van haast zestig jaar geleden, kon er beeldend over vertellen. Hij deed de toenmalige paus na, die volgens hem zou hebben uitgeroepen: "Mais, c´est une alliance monstrueuse". Het is een monsterverbond. Nu – googlende – vind ik hiervan geen directe bevestiging. ChatGPT helpt ook niet. Dat haalt het Monsterverbond en de Heilige Alliantie door elkaar. Het zou kunnen zijn dat deze uitdrukking gebruikt is door paus Leo XII in een gesprek met graaf Antoine de Celles, een politieke rat die zijn leven lang van alle walletjes wist te eten.

Ik denk dat mijnheer Cuypers een blik had geworpen op de dissertatie van de roemruchte Nijmeegse historicus A.F. Manning De Betekenis van Mrg. C.R.A. van Bommel voor de Noordelijke Nederlanden, die in 1956 verscheen en misschien ging zijn fantasie een klein tikje met hem op de loop. Cuypers was zo'n leraar van de oude stempel met een groot theatraal vermogen, zo'n docent die je na een halve eeuw nog precies voor ogen kunt halen, die je hóórt spreken en die tegenwoordig door de Inspectie van het Onderwijs zou worden veroordeeld en in functioneringsgesprekken door onbevoegde collega´s op zijn verkeerde 'competenties' aangesproken. Tot zover dr. August Cuypers.

Hoe dan ook, de term Monsterverbond lag al gauw op ieders lip. Het hield stand ondanks de ongelijksoortige partners. Dankzij deze samenwerking lukt het zelfs in de toenmalige Tweede Kamer de begroting van Willem I te verwerpen. Dat had gezien de toenmalige Grondwet geen effect maar het was wel een klap in het gezicht van de koning. Het Monsterverbond werd in 1841 pas verbroken nadat Nederland eindelijk de onafhankelijkheid van België had erkend.

Dit voorbeeld zij de Nederlandse oppositiepartijen van harte aanbevolen. Ze verschillen van elkaar als dag en nacht. Er is zelfs iets dat lijkt op wederzijdse haat. Toch zouden ze zich – net als de Belgische katholieken en liberalen - moeten verenigen rond een helder en beperkt doel: het wegstemmen van het kabinet Rutte IV. De rest doet er niet toe.

Het zou allemaal morgen al kunnen maar de oppositiepartijen doen er wellicht goed aan te wachten tot de nieuwe Eerste Kamer is verkozen. Die anderhalve maand overleven we wel met zijn allen. Dan stemmen de verenigde oppositiepartijen met hun riante meerderheid zonder veel omhaal vooraf alles weg tot Rutte de koning het ontslag van zijn ploeg aanbiedt. Daarna verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Of dan de zondvloed volgt, zien we wel.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

