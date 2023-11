‘Nu doet ze het weer’: Dilan Yeşilgöz draait en is niet eerlijk

21 nov. 2023 - 15:24

Dat 100% belastingen onder de nieuwe plannen klopt in bepaalde gevallen wel degelijk. Stel je bent zelfstandig ondernemer en je verhuurt voor je oudedagvoorziening een appartement. De maximale huur wordt door de nieuwe puntenregeling €1000 per maand. Dat is €12000 per jaar waarvan je ook je gemeentebelasting (€1000 per jaar), je onderhoud (€2000 per jaar) en je verzekering (€500 per jaar) moet betalen dan houdt je in totaal €8500 over. Vervolgens wordt je 34% belast op een fictief rendement van 6.17% op je WOZ waarde van €400K en kom je uit op 400.000 x 0.34 x 0.0617 = €8400 per jaar aan belastingen. Dan is de belastingdruk dus nagenoeg 100%. Je kan discussies voeren over de wenselijkheid van inkomsten uit vermogen maar bedenk tegelijkertijd wel dat iedereen die in Nederland pensioen opbouwt ook gewoon geld verdient met uitgesteld loon waarmee belegd wordt. En ondertussen vragen wij bv het ADP ook om te investeren in de middenhuursector. Die willen voor het pensioen van de onderwijzer ook gewoon een redelijk rendement halen. Zie hier één van de redenen dat de particuliere huurmarkt aan het instorten is en de reden waarom er onder deze voorwaarden dus ook niemand meer investeert in middenhuur. Overigens ben ik het verder natuurlijk gewoon mee eens dat niet alles was ze zegt helemaal klopt, maar ja het is verkiezingstijd. Timmermans bewering dat de afgelopen 3 jaar niets gebeurd is ten behoeve van het klimaat is ook een ongefundeerde uitspraak. Het blijven politici.