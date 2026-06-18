NS gaat Dal Vrij abonnees waarschuwen voor automatische overgang naar duur tarief Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 277 keer bekeken • Bewaren

PRO Kamerlid Habtamu de Hoop heeft woensdag in de Kamer gepleit voor het actief waarschuwen van abonnees van het nieuwe goedkope Dal Vrij abonnement voor de overgang naar een veel duurdere variant. Maandag berichtte Joop dat het goedkope treinabonnement, waarmee voor slechts 49 euro een hele maand buiten de spitsuren onbeperkt gereisd kan worden, door de NS na een maand automatisch wordt overgezet in een veel duurdere variant van 127,95 per maand. Het speciale goedkope abonnement is ingevoerd op initiatief van De Hoop om de kosten van de energiecrisis voor de burger te compenseren. De NS heeft daar een eigen invulling aan gegeven.

Het PRO-Kamerlid richtte zich in de Kamer tot staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat):

Kan de staatssecretaris toezeggen dat reizigers proactief erover geïnformeerd worden dat, mochten zij niet langer ook een dalurenabonnement willen, zij dat moeten opzeggen en dat er coulant om wordt gegaan met reizigers die daarmee net te laat zijn? Zou ze daar gesprekken met de NS over willen voeren?

Bertram antwoordde dat reizigers een waarschuwing uitgaat naar de abonnementhouders: "Ja, dat heb ik inderdaad met de NS besproken. Daar is aandacht voor. Het moest natuurlijk wel in een bepaald systeem, maar we doen ons best." Op de coulance in gevallen dat het toch mis gaat ging ze niet in.

De NS werd na introductie van het voordelige zomerabonnemengt volstrekt verrast door de belangstelling. Meteen al op de eerste dag meldden zich tienduizenden reizigers waardoor het verkoopsysteem overbelast raakte. Driekwart van de nieuwe abonnementen wordt aangeschaft door reizigers die nog niet eerder een abonnement hadden.