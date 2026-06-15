Aantrekkelijk Dal Vrij zomerabonnement van NS kan onverwacht dure grap worden voor reizigers Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 1462 keer bekeken • Bewaren

Er zit een venijnige adder onder het gras bij het Nederland Dal Vrij abonnement dat de NS op aandringen van Den Haag in het leven heeft geroepen. Doel van het abonnement is de hoge reiskosten in de zomermaanden te drukken en mensen in staat te stellen uitstapjes te maken. Er kan gedurende twee zomermaanden onbeperkt mee gereisd worden, in de daluren, voor 49 euro per maand. De daluren zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 uur en 6.30 uur, tussen 9.00 uur en 16.00 uur en tussen 18.30 uur en 24.00 uur. Op zaterdag en zondag kan de hele dag gereisd worden.

Het abonnement komt voort uit een voorstel van PRO-Kamerlid Habtamu de Hoop. Hij wilde dat, om de hoge energieprijzen te compenseren, voor 9 euro per maand van al het ov gebruik gemaakt kon worden. De Kamer ging daarmee akkoord maar de uitvoering pakt totaal anders uit. Nederland Dal Vrij geldt alleen voor de trein en is met 49 euro ook veel duurder. Maar dat is niet het enige. De NS en andere deelnemende spoorwegmaatschappijen hebben de oorspronkelijke opzet veranderd. Nederland Dal Vrij wordt daardoor na een maand automatisch omgezet in een regulier abonnement van 127,95 euro per maand. Wie dat wil voorkomen moet het abonnement bijtijds zelf opzeggen. Dat wordt slechts in een bijzin op de site vermeld. Nederland Dal Vrij is daardoor in feite gewoon een goedkope versie van het reeds bestaande proefabonnement. De NS vroeg voorheen 89 euro voor de eerste maand Flex Dal Vrij.

De overheid betaalt nu het verschil en trekt daarvoor 118 miljoen euro uit. Volgens de site Treinreiziger komt dat er op neer dat er 1,5 miljoen maandabonnementen beschikbaar zijn. Dat zou betekenen dat de overheid het volle pond betaalt aan de NS. Wanneer wordt uitgegaan van de reeds bestaande aanbieding van het proefabonnement, dat 40 euro meer kost dan Nederland Dal Vrij, zouden er bijna 3 miljoen maandabonnementen beschikbaar moeten zijn.

Voor reizigers van boven de 65 is het voordeel van de maatregel overigens nog geringer. Zij betalen gewoonlijk 59,95 euro voor ‘NS Flex Dal Vrij 65+’ en deze zomer dus een tientje minder.

Desgevraagd verklaart een woordvoerder van de NS aan Joop:

“Het klopt dat het gaat om een doorlopend maandabonnement. De snelheid waarmee we dit Nederland Dal Vrij Trein-abonnement mogelijk hebben gemaakt was alleen mogelijk doordat we een bestaand product anders hebben geprijsd. Dat betekent dat we het NS Flex Dal Vrij abonnement goedkoper hebben gemaakt. Dat is een doorlopend abonnement dat je ieder moment kunt opzeggen. We hebben dit uitgezocht, maar het was helaas niet mogelijk om het automatisch te laten stoppen.”

Het abonnement voorziet ondertussen duidelijk in een behoefte want de webshop van NS bezweek kort na de lancering onder de belangstelling. Er zouden binnen luttele uren al 30.000 abonnementen verkocht zijn. Volgens de NS is driekwart van de kopers geen reguliere abonnementhouder. De vraag is of die allemaal beseffen dat ze het abonnement zelf moeten beëindigen om niet voor een dure verrassing te komen te staan. Ook al omdat in sommige media abusievelijk werd vermeld dat het abonnement automatisch zal stoppen.

Habtamu de Hoop is bezorgd en gaat de verantwoordelijke minister in de Tweede Kamer om opheldering vragen en eventueel een motie indienen.