NPO veroordeelt probleemontkenning door top WNL

Regeringscommissaris Mariëtte Hamer reageert zeer verbaasd op de verklaringen van de omroep die het rechtse geluid rondtoetert. "De raad van toezicht ontkent en zegt: 'nou, er stond niet zoveel over de directie in dat rapport'. Misschien moeten ze dat nog maar een keer goed gaan lezen", zegt de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen de NOS met een verwijzing naar het spraakmakende rapport van de commissie Van Rijn. Daaruit bleek dat over WNL in verhouding de meeste klachten zijn binnengekomen aangaande grensoverschrijdend gedrag.