NPO overweegt extreemrechtse complotomroep ON boete op te leggen

De extreemrechtse complotomroep Ongehoord Nederland (ON) krijgt mogelijk een boete van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Die volgt op een kritisch rapport van de ombudsman vorige week die stelde dat de nieuwe omroep bewust aantoonbaar onjuiste informatie verspreidt en daarmee de Journalistieke Code ‘stelselmatig heeft geschonden’.

ON is inmiddels op de hoogte gesteld van het voornemen. De omroep krijgt nu eerst de kans om te reageren, daarna zal de raad van bestuur een besluit nemen.

Volgens de Mediawet mag maximaal 15 procent van het voor een omroep vastgestelde budget worden ingehouden. ON! krijgt jaarlijks 3,6 miljoen euro budget, de maximale boete zou dus ruim een half miljoen zijn.

ON is het niet eens met het voornemen, zoals het ook de bevindingen uit het rapport van de ombudsman bestreed. Volgens de complotdenkers en verspreiders van onder andere de racistische omvolkingscomplottheorie, gaat het om ‘een frontale aanval op het voortbestaan van ons als omroep en de persvrijheid in Nederland’.