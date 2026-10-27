NPO herstelt blunder na protesten, Nederland doet toch niet mee met songfestival Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 676 keer bekeken • Bewaren

De top van de NPO heeft het besluit om tegen de zin van veel omroepen toch mee te doen met het Eurovisie Songfestival ingetrokken. NPO-bestuursvoorzitter Jet de Ranitz, die nog geen jaar op haar post zit, had de beslissing tot deelname genomen tot verbijstering van velen. Ze beweerde dat de muziek voor 'verbinding' zorgde. Dat was ook zo, maar anders dan ze dacht. Geschokte omroepmedewerkers sloegen massaal de handen ineen en protesteerden onder meer met een petitie tegen de zeer omstreden beslissing. Afgelopen week werd er in Hilversum ook tegen gedemonstreerd.

De Ranitz wilde doorzetten maar kreeg dat niet rond. "Helaas hebben we hier geen goede vorm voor kunnen vinden. Daardoor moeten we concluderen dat het op dit moment te vroeg is om in 2027 deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Door de gevoeligheden rond de thema's die nu spelen, hebben we besloten om op dit moment een pas op de plaats te maken", aldus De Ranitz nu in een persverklaring.

Eerder had AVROTROS geconstateerd dat het op morele gronden onwenselijk is weer mee te doen aan het feest dat door Israël wordt gebruikt als propaganda-instrument. De genocide en andere oorlogsmisdaden die Israël pleegt maakt het immers minder feestelijk. Rusland wordt om soortgelijke redenen geweerd uit het festival maar zoals bekend wordt Israël in het Westen altijd de hand boven het hoofd gehouden. Het land wist de afgelopen jaren via listige campagnes, gesteund door polariserende politici, hoog te eindigen. Daarnaast klaagden artitesten van andere landen over pestgedrag door de Israëlische delegaties.

De NPO wilde vanwege het besluit van AVROTROS de uitzending dit keer zelf verzorgen. Davina Michelle werd genoemd als kandidate om Nederland te vertegenwoordigen maar die bleek over aanzienlijk meer moreel besef te beschikken dan de top van de NPO. "Ze noemde een eventuele deelname lastig, vanwege de politieke lading rond Israël en Gaza en vraagt zich af of dit wel het juiste jaar is om mee te doen," schrijft RTL Nieuws.

De NPO zendt het festival wel uit. Van veel voortschrijdend inzicht lijkt bij De Ranitz ondertussen geen sprake: "Wij vinden het als NPO belangrijk dat we alle Nederlanders bedienen, dus ook de groep mensen die het Eurovisie Songfestival een warm hart toedraagt en graag ziet dat Nederland weer meedoet. We zijn er namelijk van overtuigd dat het Eurovisie Songfestival bij de publieke omroep hoort, als een van de grootste internationale culturele evenementen rond muziek, verbinding en diversiteit." Kritiek op Israël is in de verklaring niet te vinden. Verder dan "begrip" voor de "gevoeligheid" gaat het niet. Die woorden zijn overigens afkomstig van de NPO-mediadirecteur, niet van De Ranitz.