Noorse toerist VS uitgezet vanwege meme van JD Vance met kaal eierhoofd

De 21-jarige Noorse toerist Mads Mikkelsen is door Amerikaanse immigratiediensten geweigerd en teruggestuurd nadat grensbewakers een meme van vicepresident JD Vance met een kaal hoofd op zijn telefoon ontdekten. De man was op 11 juni aangekomen voor een vakantie in de Verenigde Staten, maar werd direct apart genomen door de douane en in een cel geplaatst.

Volgens Mikkelsen werd hij onderworpen aan wat hij omschreef als "machtsmisbruik en intimidatie". De beambten stelden hem vragen over drugshandel, terroristische plannen en rechts-extremisme, naar eigen zeggen volledig zonder aanleiding. Toen hij weigerde het wachtwoord van zijn telefoon te geven, dreigden de bewakers met een boete van 5.000 dollar of vijf jaar gevangenisstraf. Nadat ze toegang tot de telefoon van de Noor kregen, vonden ze de meme van JD Vance en werd hij nog dezelfde dag op een vliegtuig terug naar Noorwegen gezet.

Dit incident past in een breder patroon van bizar strikte grenscontroles waarbij reizigers worden ondervraagd over hun politieke overtuigingen. Eerder deze maand werd ook een Australische schrijver geweigerd na vragen over zijn standpunten betreffende de genocide in Gaza.