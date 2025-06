Wie visum voor VS wil moet alle sociale media accounts registreren en openbaar maken Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 364 keer bekeken • bewaren

Wie naar de VS gaat voor studie of werk en daarvoor een visum aanvraagt moet de Amerikaanse ambassade een overzicht geven van alle sociale media accounts en gebruikersnamen die de aanvrager de afgelopen vijf jaar heeft gebruikt. Bovendien mogen die accounts niet afgeschermd zijn of op privé staan maar moeten ze voor iedereen toegankelijk zijn.

Het gaat om aanvragen van F, M, en J non-immigrant visa. De laatste, J, is voor studenten en scholieren die in de zomer cursussen volgen of vakantiewerk willen doen. Het F visum is voor mensen die tijdelijk een academische studie volgen bij bepaalde instituten. M is voor niet-academici die opleidingen willen volgen.

De sociale media vereisten leiden vermoedelijk tot bezorgdheid onder politiek actieve aanvragers. Veel mensen maken gebruik van anonieme dan wel afgeschermde accounts die ze nu openbaar moeten maken om in aanmerking te komen voor een visum.

De VS stelt zich op het standpunt dat een visum een gunst is en geen recht en dat iedere beslissing daarover een kwestie is van nationale veiligheid. De Amerikaanse overheid stelt zeker te willen zijn dat bezoekers de belangen van de VS niet schaden. Iedere aanvraag zal grondig nagetrokken worden op het online gedrag uit het verleden. Dat riekt naar selectie op politieke gronden om het 'land of the free' al of niet binnen te mogen.