Voedselbank versoepelt inkomenseis wegens toenemende armoede Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

© CC-Foto: Caro

De voedselbanken versoepelen de inkomenseis, omdat steeds meer mensen niet aan eten kunnen komen. Dat heeft de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland zaterdag besloten.

Door de torenhoge kosten van levensonderhoud, waaronder de dagelijkse boodschappen, worstelen huishoudens met geldproblemen. Een situatie die zich al langer voordoet, maar nu een recordhoogte heeft bereikt. De inflatie steeg in de maand augustus naar 12 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). En dat is de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Vorige maand liet ook de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland weten dat het aantal mensen dat een bezoek brengt aan de voedselbank is toegenomen met 10 procent.

Het aantal gezinsleden, de inkomsten en vaste lasten bepalen of een huishouden een voedselpakket krijgt. Voor alleenstaande ouders met twee kinderen gold dat zij bij de voedselbank mochten aankloppen als zij na aftrek van de vaste lasten minder dan 450 euro overhielden. Dit bedrag is verhoogd met 70 euro. Voor een alleenstaande is dit gestegen van 250 naar 300 euro. Volgens vicevoorzitter van Voedselbanken Nederland, Tom Hillemans zal dit als gevolg hebben dat nog meer mensen gebruik zullen maken van deze hulp.

Dit betekent ook dat voedselbanken meer producten nodig zullen hebben. Daar heerst zorgen over bij de koepelorganisatie. Zij kampen sinds een aantal jaren met lege schappen, omdat supermarkten veel minder doneren. Om voedselverspilling tegen te gaan prijzen zij hun producten af die bijna over datum zijn en hierdoor blijft er minder over voor de hulporganisaties.