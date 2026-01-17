Nog meer bewijs dat Trump-Gestapo Renee Good vermoordde, oranje dictator klaagt gouverneur Walz aan Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 657 keer bekeken Bewaren

Voor wie nog gelooft in de overduidelijke leugens van het fascistische Trump-regime, heeft The New York Times een nieuwe videoanalyse gemaakt van de moord op de 37-jarige Renee Good. Zij werd door drie schoten van een ICE-agent gedood tijdens een protestactie tegen het fascistische deportatiebeleid van het regime in Minneapolis. Trump en zijn handlangers kondigden direct aan dat Good "een binnenlandse terrorist" was die had geprobeerd op de ICE-agent in te rijden, ondanks dat al direct duidelijk was dat dit allemaal gelogen was en dat Good juist probeerde weg te komen van de Trump-Gestapo. Daarbij stuurde ze opzettelijk van de man af in plaats van naar hem toe, zoals het regime ten onrechte beweert. Het regime ging zover in de leugen dat ze zelfs beweerden dat de agent was aangereden en naar het ziekenhuis moest voor behandeling.

The New York Times schrijft bij de videoanalyse, die hier te zien is:

In een videoanalyse richt The Times zich op enkele cruciale, omstreden momenten uit de video die de agent met zijn mobiele telefoon maakte, naast ander beeldmateriaal. Waarschijnlijk zullen er nog meer video's opduiken, maar het visuele bewijsmateriaal wijst er niet op dat de agent die de schoten loste, Jonathan Ross, is aangereden. De beelden geven inzicht in de positie tussen de agent en de SUV van mevrouw Good, en de cruciale momenten van escalatie. Ze laten ook zien hoe Ross zich in de eerste plaats in een gevaarlijke positie in de buurt van haar voertuig heeft begeven.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat geen enkele onafhankelijkheid meer kent en volledig naar de pijpen van Trump danst is ondertussen een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de gouverneur van Minnesota, Tim Walz, en burgemeester Jacob Frey van Minneapolis. Dit melden meerdere Amerikaanse media. De aanklacht luidt "het tegenwerken van ICE". Walz, de kandidaat-vicepresident van Kamala Harris, had direct na de moord op Good gezegd de propaganda van het Witte Huis niet te geloven en dat hij zelf de beelden had gezien die de leugens van het regime weerspraken. Frey had meteen met felle woorden gezegd dat ICE moest 'oprotten' uit de stad.