Nog meer bewijs dat Israël uitgehongerde Palestijnen liquideert bij noodhulpdistributie

Een Amerikaanse voormalige beveiligingsmedewerker van de controversiële hulpverleningsdienst in Gaza heeft aan de BBC verteld dat hij collega's heeft zien schieten op hongerige Palestijnen die geen enkele bedreiging vormden. De man, die anoniem wilde blijven, werkte voor de Gaza Humanitarian Foundation (GHF), een door Israël en de VS gerunde organisatie die sinds eind mei beperkte hulp distribueert vanuit verschillende locaties in het zuiden en midden van Gaza.