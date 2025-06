Israëlische soldaten bevestigen: uitgehongerde Palestijnen opzettelijk doodgeschoten bij noodhulp

De hulpcentra van de Gaza Humanitarian Foundation (GHF) zijn slechts één uur per dag open. Soldaten verklaarden dat het IDF schiet op mensen die te vroeg arriveren of na sluitingstijd blijven rondhangen. "Het is een slachtveld," zei een soldaat. "We schieten 's ochtends vroeg als iemand probeert aan te sluiten vanaf een paar honderd meter afstand. Er is geen gevaar voor onze troepen. Ik ken geen enkel geval van tegenvuur."