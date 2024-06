Nigel Farage valt door de mand en moet toegeven dat Verenigd Koninkrijk niet zonder migranten kan

Nigel Farage, die niet meer de politiek in zou gaan en daarom volgende maand kandidaat is namens het extreemrechtse Reform UK , zou het liefst de grenzen sluiten. Het probleem is echter dat het Verenigd Koninkrijk vanwege de enorme arbeidstekorten niet zonder migranten kan.

In een gespannen gesprek zette BBC Today-presentatrice Mishal Husain de rechts-radicale politicus klem. Ze somde beroepen op, en vroeg Farage of hij daarvoor buitenlandse arbeidskrachten wilde toelaten. “In beperkte aantallen”, antwoordde hij telkens.

De belofte van Farage bij het Brexit-referendum was dat het Verenigd Koninkrijk weer controle zou krijgen over de eigen grenzen. Als het land uit de EU zou stappen, zouden de migranten eindelijk tegengehouden kunnen worden, beloofden Farage en andere Brexiteers. In werkelijkheid is de immigratie sinds Brexit alleen maar toegenomen.