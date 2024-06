Nigel Farage neemt leiderschap extreemrechts Reform UK over en mikt op parlementszetel

De Britse rechtspopulist en Brexit-aanjager Nigel Farage keert terug in de politiek. Farage heeft het leiderschap van de de extreemrechtse partij Reform UK overgenomen en is verkiesbaar voor de parlementszetel van het kiesdistrict Clacton bij de vervroegde verkiezingen volgende maand. Kortgeleden nog zei Farage, die zeven keer eerder naast een parlementszetel greep, een terugkeer in de politiek uit te sluiten.

De aankondiging van Farage is slecht nieuws voor de Conservatieve Partij en partijleider en huidig premier Rishi Sunak. De afgelopen jaren zijn Sunak en zijn partij een steeds rechtsere koers gaan varen, waarbij ze veel standpunten van Reform overnamen in de hoop kiezers uit die vijver te kunnen vissen. Die opstelling doet denken aan die van de VVD waar partijleider Dilan Yesilgöz opzichtig naar de gunsten van de PVV-stemmer hengelde met allerhande xenofobe retoriek, waarna ‘Henk en Ingrid’ massaal voor het origineel gingen en Geert Wilders’ PVV de grootste partij van het land maakten.

Reform UK was voorheen bekend als de Brexit Party. Farage was een van de bekendste gezichten van die partij en wist met veel list en bedrog een meerderheid van de Britse kiezers over te halen in het referendum voor afscheiding van de Europese Unie te laten stemmen. Inmiddels heeft een groot aantal Britten dat destijds voor stemde, spijt van die keuze.