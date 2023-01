Nieuwjaarstraditie in ere hersteld: politie bekogeld, branden, gewonden en een dode Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 601 keer bekeken • bewaren

Na twee relatief rustige jaarwisselingen als gevolg van de coronapandemie was het vannacht weer als vanouds. Monumentale panden, zoals een leegstaand kerkgebouw in Veghel en de Rietendakschool in Utrecht, gingen in vlammen op.

In Amsterdam en Den Haag werden agenten bekogeld met vuurwerk. In verschillende steden moest de mobiele eenheid in actie komen. Er werden tientallen arrestaties verricht. In Friesland en Drenthe raakten agenten gewond.

Oogartsen spreken van een “ouderwetse horrornacht”. In Drachten raakte een kind ernstig gewond bij het afsteken van vuurwerk. En in het Brabantse Diessen overleed een 23-jarige man na een ongeluk met carbidschieten.