Nieuwe voorzitter Europarlement is anti-abortus

19 jan. 2022 - 15:34

Beargumenteren is niet het sterkste punt van Norsemen. U vergelijking gaat totaal mank. Kinderporno is een ernstig strafbaar feit. Voor iemand die actief uitdraagt voorstander te zijn van zeer ernstige strafbare gedragingen is (zeer) waarschijnlijk geen draagvlak als voorzitter. Tegen abortus zijn en/of dit willen inperken is geen strafbaar feit en totaal van het padje dit te vergelijken met kinderporno. Wat u er verder van vindt, het doet geen recht aan de grote groepen Europeanen die in min of meerdere mate spanning ervaring. U lijkt daar totaal geen last van te hebben en u vind abortus het toppunt van beschaving. Ik vind het buitengewoon beschamend en triest dat in een ontwikkeld land als Nederland per jaarlijks zo’n 40000 abortusssn “nodig” zijn en helemaal bizar als dit gelegitimeerd wordt met het relatief lage aantal zwangerschappen dat wordt afgebroken als gevolg van verkrachting. Daar gaat het niet over, de meeste mensen die moeite hebben met abortus vinden abortus onder bepaalde omstandigheden aanvaardbaar.