Nieuwe strategie Extinction Rebellion op A12: niet meer meewerken aan arrestaties

Extinction Rebellion roept activisten op om met ingang van zaterdag niet meer mee te werken met arrestaties. “Dit betekent bijvoorbeeld dat veel rebellen hun armen in elkaar zullen haken, zich slap zullen houden, niet zelf de arrestantenbus in zullen stappen en ook de deuren van de bus of de bus zelf zullen blokkeren. Uiteraard blijft alles vreedzaam verlopen”, legt de organisatie uit in een verklaring.