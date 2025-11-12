Nieuwe Epstein-mails: Trump wist van misbruik minderjarige meisjes Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 369 keer bekeken • bewaren

Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben drie e-mails vrijgegeven waarin vrouwenhandelaar en zedendelinquent Jeffrey Epstein zegt dat Donald Trump wel degelijk op de hoogte was van zijn misdaden. Dat meldt The Guardian. In de berichten schrijft Epstein aan zijn rechterhand Ghislaine Maxwell dat Trump "urenlang" in zijn huis verbleef met een van Epsteins minderjarige slachtoffers. Tegen auteur Michael Wolff schreef de inmiddels overleden kindermisbruiker: "Natuurlijk wist hij van de meisjes", doelend op de huidige Amerikaanse president.

Opvallend is dat Epstein in de e-mails aan Wolff advies vroeg over hoe om te gaan met Trump die hun vriendschap in een CNN-interview ter sprake zou brengen. Wolff raadde aan Trump "zichzelf te laten ophangen" door te ontkennen, waar Epstein politieke munt uit zou kunnen slaan. "Je kunt hem ophangen op een manier die mogelijk positief uitpakt voor jou. Als hij de verkiezingen wint kun je hem redden en zo een schuld creëren," adviseerde Wolff.

De Democratische commissie wil nu dat alle onderzoeksdocumenten over Epstein worden vrijgegeven. Commissielid Robert Garcia stelt dat het Witte Huis duidelijk iets probeert te verbergen. Binnenkort wordt er gestemd over een procedurele maatregel die vrijgave van het volledige dossier kan afdwingen. Tot nu toe ontbrak er één cruciale stem voor de noodzakelijke meerderheid daarvoor. Die stem is er zodra het nieuwe Democratische Congreslid Adelita Grijalva is ingezworen. Dat had al weken geleden moeten gebeuren, maar de Amerikaanse overheid zat op slot en de Republikeinse Spreker van het Huis Mike Johnson, trouwe lakei van Trump, weigerde de nieuwe afgevaardigde toe te laten. Die zogenoemde shutdown is voorbij, Grijalva zal woensdag plaatsnemen in het Huis.